Juan Faro Pro ha convertido su cuerpo en una empresa que no para de facturar dinero . Se cuidaba porque trabajaba como Policía Nacional hasta que algunas empresas de fitness se fijaron en él. Su vida cambió. Visitamos la casa de este empresario influencer (de casi un millón de euros) y hablamos de su vida de lujo.

La casa tiene tres plantas, cuatro habitaciones, dos de ellas son como la suite de un hotel de lujo, jardín, piscina y varias terrazas. “Yo no soñaba todo esto, no se me pasaba por la cabeza”, confiesa. Y es que Juan Faro Pro ha pasado de tener un sueldo de funcionario que rondaba los 2.000 euros mensuales a facturar miles de euros. ¿Cómo lo ha conseguido?