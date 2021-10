Jesús ha relatado el escalofriante momento en el que acabó con la vida de Juan, pero no menos escalofriante han sido las palabras de los padres de Juan : “Nos arrebató a nuestro hijo pero está pagando su condena, está en prisión y está sufriendo, nos ha pedido perdón ”.

Los padres de Juan son un ejemplo de bondad: “Nosotros queremos que se le dé una segunda oportunidad a ese chico, cuando nos vimos por primera vez lo que me salió fue abrazarle , estaba llorando pidiendo perdón”.

Gracias al encuentro entre los padres de Juan y Jesús, el asesino confeso del joven se ha convertido al cristianismo: “Cuando les vi fue como entrar en el cielo, ellos me acercaron al Señor, me abrazaron y me consolaron ellos a mí”.