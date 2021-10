Al inicio del reportaje, Boro Barber invertía 1.000 euros en criptomoneda para, al final del programa, confesar que había perdido más de 70 euros con la operación así que cuidado, no siempre se gana en el mundo del dinero mágico.

Es el caso de este trabajador social, un español que vio cómo le robaban todos sus ahorros: "Te ofrecían a través de un algoritmo perfecto vender tus criptomonedas en el momento perfecto para ganar dinero seguro, pero cuando intentabas acceder a tu dinero no podías, perdí 48.000 euros ".

Como él, son muchas las personas que han visto desaparecer los ahorros de toda una vida: "Me di cuenta de que me habían estafado en el momento en el que no podía acceder a mi dinero con mis claves", nos confesaba otro.