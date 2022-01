DJ Nano tiene una de las mayores colecciones de zapatillas del mundo: "Están en una parte secreta de la casa"

Con sus fotos en redes sociales, los vips logran que las zapatillas deportivas se agoten en horas y Nano es el perfecto ejemplo de ello: "Tengo mi colección en una parte secreta de la casa , el lugar donde las guardo parece una tienda, no sé cuántas zapatillas tengo porque dejé de contarlas hace tiempo, a veces pienso que se me ha ido de las manos".

DJ Nano, cuando era pequeño, no podía permitirse las zapatillas que sus grandes mitos anunciaban, puede que por ese motivo las deportivas se convirtieran en su gran hobbie y haya dedicado muchos momentos de su vida desde los años 80 a comprar las zapatillas con las que todos los chicos y chicas soñaban: "Dior París creó un modelo de zapatillas del que a España solo llegaron dos pares, tuve que elaborar un dossier explicando quién era yo y fue el propio Dior quien decidió que uno de los pares era para mí ". Estas zapatillas de las que Nano habla costaron 1900 euros, pero al día siguiente ya tenían un valor de 20.000 euros en el mercado de la reventa .

Pero DJ Nano no es el único que siente fascinación por eso de coleccionar zapatillas. Juan Pedro es un empresario ibicenco que recorre el mundo buscando los últimos modelos de zapatillas: "He estado en Nueva York 58 veces, allí es donde más me gusta comprar".