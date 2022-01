Así piensan los fanáticos de las zapatillas: "Nuestro plan perfecto es ir a ver tiendas de deportivas"

Verónica Dulanto ha acudido a la inauguración de una tienda de zapatillas deportivas en Madrid y allí ha podido conocer a un grupo de chicos que siente absoluta fascinación por el mundo de las sneakers . Se trata de tres jóvenes que encuentran en las zapatillas su pasión: "Yo si tuviera dinero me las compraría", explicaba uno de ellos señalando unas zapatillas de más de 1.000 euros .

En esta inauguración, el equipo de la tienda ha querido homenajear a nuestro programa creando in situ unas zapatillas únicas con el logo de 'En el punto de mira' que más tarde ha sorteado. El agraciado con el premio lo ha celebrado como si de una lotería se trata: "En el mercado pueden costar unos 800 euros o más, no me lo puedo creer".