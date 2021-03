En el caso de España, la primera dama no es la mujer del Presidente del Gobierno, sino la reina Letizia, cuyo cargo también tiene que estar regulado. Entonces, ¿cuál es el papel que cumple Begoña Gómez, la segunda dama? ¿Cuáles son sus responsabilidades como mujer de Pedro Sánchez? Este programa se ha dado cuenta de que, al contrario de lo milimétricamente que se analiza a Letizia Ortiz, sabemos muy poco de Begoña Gómez.

Al contrario que en el caso de la Reina y el de las primeras damas, el papel de la consorte de Pedro Sánchez no está oficialmente regulado. En el caso de las primeras damas de EEUU, sí existen ciertas normas como: no tener un sueldo pero sí un presupuesto, disponer de una oficina propia o tener prohibido recibir regalos. En el caso de Begoña, como segunda dama, no hay pautas a seguir que estén registradas en la legislación española.