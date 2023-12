‘En busca del Nirvana’ comienza con la división de los equipos y los primeros roces: Iratxe y Yoli protagonizan el primer desencuentro

'En busca del Nirvana' ha comenzado con pruebas de lo más divertidas y con los primeros roces entre los participantes, que se han tenido que dividir en dos equipos. De sus logros o retos no superados dependerán las condiciones con las que vivan mientras buscan la Iluminación. Y al saberlo, la competitividad no ha tardado en aparecer. Yoli Claramonte e Iratxe Soriano ya han dejado ver que, en principio, no van a ser muy amigas.