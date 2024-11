Una víctima de violencia de género, denunciada por defenderse de su maltratador: "Siento mucha impotencia y rabia"

Todo ocurría en febrero de 2023 , la expareja de Estefanía le agrede justo cuando decide terminar la relación con él, aunque no es la primera vez que lo intentaba, pero siempre volvía debido a las fuertes amenazas que sufre.

Desde ese momento, Estefanía se encuentra en tratamiento psicológico y no es capaz ni de salir a pasear su perro por miedo. Sin embargo, ahora se enfrenta a otro gran miedo, a 11 meses de prisión, hablamos con ella.

Respecto a los detalles de la agresión, que la han llevado a que la Fiscalía pida 11 meses de cárcel, explicaba la víctima: "Yo le dije que no quería volver con él y es cuando empezó a agredirme. Me tiró del pelo, me lanzó al suelo y es cuando yo le arañé en el pecho durante el forcejeo". Justo es en ese momento, cuando Estefanía cuenta que alcanza de su bolso un cincel y se intenta defender, pero su expareja se enfada, consigue arrancársela y le hace un gran corte en el dedo".