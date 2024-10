El duro chantaje que sufrió Patricia, extorsionada tras robarle unas fotos íntimas: "Me exigieron 2.200 euros"

La pesadilla de Patricia Franquesa comenzó con el robo de su portátil. Días más tarde recibe un mail anónimo con una grave amenaza , si no paga 2.200 euros harían públicas unas fotografías íntimas. En ese momento, la víctima no le da importancia porque piensa que es un virus, pero dos semanas después de recibir el mail, el marido de una amiga, recibe unas fotos suyas.

En primer lugar, la víctima comentaba, que esas fotos se las realizó hace muchos años y no eran para enviárselas a nadie: "Me las hice hace como 10 años y las guardaba como para recordar el momento". Además, asegura, que incluso había olvidado que tenía esas fotografías íntimas en su portátil.

Respecto a cómo llegaron a las manos de un extorsionista las fotos íntimas de Patricia, la víctima explicaba, que fue durante su visita a un festival de documentales en Madrid, ya que había sido seleccionada por su primera película como productora: "Dejé la mochila con el portátil en la silla de al lado, me despisté y me abrieron la mochila y me sacaron el ordenador".