Un almirante, sobre los ataques de Israel a los cascos azules de la ONU: "No deberían realizar ofensivas cerca de ellos"

"No les ataca directamente, pero las complicaciones sobre el terreno son siempre difíciles y la única forma de controlar lo que hacen los soldados israelíes, que combaten contras las guerrilas de Hezbolá, es darles unas reglas de enfrentamiento que permitan que ellos separen a los guerrilleros de los blancos prohibidos como los cascos azules o civiles", explicaba el almirante en reserva.

Así mismo confiesa el almirante, que obviamente en momentos de tensión puede haber en algún momento blancos equivocados: "La manera de arreglarlo sería revisar las reglas del enfrentamiento para asegurar que no se ponen a las fuerzas israelíes en disposición de disparar a los cascos azules de Naciones Unidas".

Tras escuchar al almirante, Nacho Abad añadía, que según los cascos azules no es la primera vez que Israel les ataca, por tanto el presentador no se cree que sea un error y planteaba al almirante: "¿Los terroristas de Hezbolá se están refugiando cerca de los cascos azules?". Ante esta pregunta, Juan confiesa que esto es lo que pasa y que Israel debería dejar claras las reglas del enfrentamiento y no realizar ofensivas cerca de ellos.