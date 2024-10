Una mujer acusada de robar 100.000 euros a un anciano tras fallecer se defiende: "Yo no lo hice, pero la tarjeta salió de mi sucursal"

En exclusiva, hablamos con la presunta estafadora, Inmaculada Romero , acusada de falsificar las tarjetas de crédito y falsedad documental. En primer lugar, Inmaculada ha querido recalcar que solo está acusada de falsedad documental: "No estoy acusada ni de robar, ni de apropiación indebida".

En segundo lugar, a la pregunta de Nacho Abad si sacó 100.000 euros de la cuenta del anciano, la acusada no respondía a la pregunta y aseguraba:: "Eso es una cosa que ya demostraré con mis abogados". Además, señalaba, que no ha tenido acceso aún al expediente y no sabe ni lo que ha pasado ni la cantidad de dinero de la que se le acusa.