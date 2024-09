Juan Fernández Miranda revela los detalles de los dos chantajes de Bárbara Rey al rey emérito: "Se habrían pagado 600 millones de pesetas"

Ayer, 'En boca de todos' conseguía en exclusiva el testimonio de Danielle Sánchez , examiga de Bárbara Rey , durante los años en los que la vedette y el rey emérito tenían un romance y desveló cosas que podían cambiar la historia de España. Tanto es así, que aseguró, que la que era su amiga, le avisó un día antes del 23F que no saliera de casa.

La examiga de Bárbara Rey confesaba, un momento hasta ahora desconocido que presenció ella misma: "Dos señores del CNI trajeron 50 millones de pesetas a cambio de unas cintas, que las quemaron en la barbacoa de mi casa y entregaron el dinero a Bárbara". También, confesó durante esta entrevista, que Bárbara le advirtió un día antes del 23F, que no saliera de casa.

El programa conectaba con un periodista experto en la vida de Juan Carlos I y Nacho Abad le planteaba si veía viable lo que comentó Danielle sobre el 23F: "Tal y como se desarrollaron los acontecimientos del 23F, que hubo una improvisación monumental, me parece que no es verosímil". Además, añade, que Tejero era Guardia Civil y el rey no sabía nada porque en ese momento él era el mando supremo y tendría entonces que haberlo parado.