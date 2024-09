Bárbara Rey envía un audio en directo tras sus imágenes con el rey emérito y lanza una advertencia: "Esto no se va a quedar así"

Nacho Abad comenzaba diciendo, que antes del inicio del programa estaba escribiéndose con Bárbara Rey para ver si podía participar en directo en el programa, pero me ha dicho que no porque no está bien: "No se encuentra bien y ha denegado la opción, pero si nos ha enviado un audio".

En este audio, la vedette ha querido dejar claro que su hijo no hizo esas fotos: "Me cuesta mucho trabajo hablar. No quiero hablar de mi hijo para nada, pero él no ha hecho esas fotografías, él lo único que ha hecho es sustraerme todo ese tipo de material y muchas otras cosas mías privadas cuando yo me fui a vivir a Marbella".