Un estafador amenaza de muerte y usa la identidad de una mujer para robar: "Todos los días iba con un cuchillo"

La mujer descubrió las estafas que estaba haciendo en su nombre debido a una cámara de vigilancia que tenía escondida en su casa. La víctima ha hablado en directo con el reportero y ha admitido que está muy asustada, ya que todavía sigue en libertad : "Tengo miedo de que aparezca por aquí, que me entre en casa o me localice en algún punto donde vivo. No quiero que me encuentre".

"En una de las peleas fuertes me empujó contra la nevera, me tapó la boca y la nariz, me ahogó y destrozó mi casa. Me amenazaba todos los días con amenazas de muerte, que me iba a matar a mí, a mi madre y a mi hermano. Todos los días iba con un cuchillo encima y debajo de la almohada", ha confesado después.