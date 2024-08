Sonia Ferrer argumenta su criticado comentario sobre Carlos Alcaraz: "El control de la frustración se trabaja"

Carlos Alcaraz ha explicado que "sentía que no estaba jugando al tenis" . Para el tenista, perder ese partido tan importante le produjo mucha frustración. "Quise abandonar la pista", contaba el tenista en una rueda de prensa. "No quería estar más allí", zanjaba el tenista sobre la polémica.

"La falta de control es eso. Cuando te enfadas rompes cosas. No puedo justificarlo", señalaba Sonia Ferrer después de que el resto de los tertulianos del programa se oponían a su comentario. Después de esta intervención de la colaboradora, la escena se ha hecho viral en redes y ha sido muy criticada por ir en contra de Carlos Alcaraz.

Sonia Ferrer ha tenido la oportunidad en el programa de volverse a explicar y ha mantenido la postura de que la reacción de ira de Alcaraz no ha estado bien: "No consigo entender que alguien pueda justificar y le pueda parecer bien que, por perder un partido, se parta la raqueta de esa manera. Me da igual la de veces que haya ocurrido en el mundo del tenis".