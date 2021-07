Rubén, víctima de pseudoterapias para ‘convertirse’ en heterosexual: “Me dijeron que ser gay es como tener sexo con caballos”

“Cuando mi madre se enteró se volvió loca… y me volvió loco a mí”, aseguraba Rubén. “A la semana de enterarse, vinieron unos pastores a mi casa para realzarme todo tipo de exorcismos . Todas las mañanas mi madre me preguntaba qué si ya me gustaban las mujeres”, continuaba contando para asombro de Joaquín: “Es que es de coña…”.

“Mi madre me mandó a Brasil para ‘curarme’, allí me trataron como un pedófilo, como un pederasta, me trataban de zoofílico… me acuerdo de que, estando allí, me dijeron que ser homosexual es como tener sexo con caballos. Al final, me rebelé, me fugué de allí y estuve dos meses tirado por la calle”, confesaba Rubén.