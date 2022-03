Uliana Yapparova, rusa amenazada por Putin: “Me llegó un mensaje diciendo que me tenía que ir”

“Gracias por dejarme hablar porque el periodismo en Rusia está muerto ”, decía Uliana al comenzar la entrevista. “ Me da un poco de vergüenza lo que está pasando en Rusia, que la gente hace cola para comprar bragas de Victoria’s Secret en vez de protestar en la calle”, aseguraba.

“Estamos buscando la manera de cómo ellos pueden escapar de Rusia, pero no hay manera, los billetes son ahora más de 1.000 euros, a mí me costaron poco más de 100 euros. Yo quiero sacar de allí a mi hijo, yo tuve que escapar muy rápido y no pude”.