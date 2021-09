Teniente de la Guardia Civil, afectado por la erupción del volcán Cumbre Vieja: "Mi casa está aguantando pero su estado final es de incertidumbre"

Este teniente ha podido regresar a su casa, y ha grabado con su móvil cómo ha encontrado su vivienda tras la erupción. Su casa se encuentra semienterrada por la lava del volcán, pero todavía sigue en pie, "está bastante peor que el primer día" , ha asegurado, "no se sabe si se va a salvar o no, de momento está ahí".

"La estructura de la vivienda no está afectada pero está semienterrada con los piroclastos y las cenizas y los jardines están todos quemados, ha contado José Antonio Nieves.

Sobre cuándo va a poder volver a su casa, "no tenemos muchas esperanzas en regresar digamos que a corto plazo porque que no se sabe cuándo va a parar la erupción, una vez que pare nos dicen los científicos que puede haber un período entre 2 y 3 meses quizá más de enfriamiento y después llega la limpieza de las viviendas del exterior, apertura de vías de comunicación...", ha explicado. Piensa que hasta dentro de un año no podrá regresar allí.