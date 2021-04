La reportera de 'Cuatro al día, Sara Bravo, se ha trasladado hasta Mejorada del Campo para dar voz a los vecinos de Mejorada del Campo (Madrid), que viven en unas condiciones infrahumanas desde hace 40 años. 5000 de sus ciudadanos - 1500 familias con niños y personas dependientes - no tienen luz ni agua en sus viviendas porque, según les ha expliado el Ayuntamiento, están construidas en suelo rústico y no urbano y, por ello, no les llegan los suministros.