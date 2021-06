¿Cuáles son las sanciones del SEPE si no renuevas la demanda de empleo a tiempo?

Quienes se encuentran o se han encontrado en situación de desempleo saben que uno de los requisitos para acceder a esta prestación es estar registrado como demandante de empleo y renovar esa inscripción cada vez que sea necesario. Solo así podrás cobrar el paro y, además, conviene saber que cualquier tipo de retraso en este sentido puede acarrear sanciones económicas que pueden mermar la percepción de tu prestación. Si te preguntas qué pasa si no sellas el paro en fecha , toma nota de las sanciones del SEPE si no renuevas la demanda de empleo a tiempo.

Qué ocurre si no renuevo la demanda de empleo a tiempo: sanciones del SEPE

La demanda de empleo consiste en "la solicitud de un puesto de trabajo que realiza un trabajador, desempleado o no, ante una Oficina de los Servicios Públicos de Empleo del Sistema Nacional de Empleo", tal y como recuerda el propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Así, desde mayo de 2004 se ofrece información sobre demandantes de empleo clasificando estas solicitudes en tres grupos:

En este sentido, tal y como recuerda el propio SEPE en su página web , para percibir las prestaciones por desempleo es obligatorio inscribirse como demandante de empleo y renovar la demanda mientras se estén cobrando dichas prestaciones. Y olvidar el cumplimiento de esta obligación tiene sus consecuencias: en caso de no renovar la demanda a tiempo, "se iniciará un procedimiento sancionador por infracción leve" que puede suponer la pérdida de un mes de prestación.

Esto es así porque la normativa de la Seguridad Social recoge como falta leve este 'despiste', situación que puede agravarse en caso de no renovar la demanda de empleo por segunda vez. En ese caso, nos encontraremos ante una infracción que supondría la pérdida de tres meses de prestación . "Si se repite una tercera vez, perderá seis meses, y si por cuarta vez no renueva, perderá la prestación", asegura el SEPE.

Además, para estos casos de reincidencia no es necesario que el incumplimiento leve sea siempre del mismo tipo (en este caso, no renovar la demanda de empleo), y se aplicará esta escala a partir de la primera infracción, cuando entre una infracción leve y la anterior no hayan transcurrido más de 365 días. O lo que es lo mismo, el organismo considera que existe reincidencia siempre que se produzcan dos o más olvidos de la renovación de la demanda de empleo (u otras faltas leves) dentro del mismo año natural.