Joaquín Prat, sobre la posibilidad de que la cepa india del coronavirus llegue a España: "Me acojona"

Este programa ha hecho un análisis de cómo y cuán do apareció esta nueva variante, el 5 de octubre del año 2020 y ha explicado su pecularidad: es una cepa con dos mutaciones que, en otras variantes, aparecen por separado y no juntas. Viendo el mapa del contagio y que hay 6 posibles casos en cuarentena en un barco de Vigo, Joaquín Prat ha mostrado su temor: "Me acojona".