“Todavía estoy esperando, llevo ya 7 meses, para que me d evuelvan mi pasaporte porque el 85% del trabajo que tengo es internacional , evidentemente, trabajo que he tenido que perder. Ahora lo que yo no quiero perder es una superproducción en Bollywood que tengo para septiembre y que ya han retrasado varias veces”.

“Según dice la constitución, a ningún español se le pueden negar el trabajo. Yo no me voy a ir a ningún sitio, ni me voy a ir a ningún lado como hemos demostrado. Parece que aquí no hay ley que valga”, aseguraba Rafael Amargo antes de enfrentarse a los colaboradores de ‘CAD’.