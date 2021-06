El presunto agredido por Íñigo Errejón: “Si me da 30 centímetros más cerca, me saca las tripas”

Según la versión que la presunta víctima ha dado en una entrevista a OK Diario, esta fue la sucesión de los hechos:

“Yo salí a sacar al perro y, cuando volvía a casa, vi a un grupo de gente en la acera de enfrente y, entre ellos, estaba Íñigo Errejón, que no llevaba mascarilla, por lo que se le veía la cara perfectamente. Me acerqué a pedirle una foto y luego le dije que, en realidad, yo le pongo a parir en redes. Inmediatamente después de decirle esto, me dio una patada en la boca del estómago”.