Un testigo de la supuesta agresión de Íñigo Errejón: “Le metió una patada en el estómago que me quedé alucinado”

‘ Cuatro al día’ ha hablado en exclusiva con Miguel Ángel, testigo y amigo del denunciante , que da la cara por primera vez para denunciar lo ocurrido. Miguel Ángel decide hablar después de que Errejón haya negado los hechos en el Congreso. “He decidido dar la cara porque al ver las noticias que Errejón ha dicho que era mentira todo, he dicho, no y lo digo delante de él y delante del juez que yo estaba delante y le dio una patada a mi amigo”, asegura el testigo de la supuesta agresión.

Miguel Ángel ha detallado cómo y dónde se produjo la supuesta agresión: “Yo no intervengo porque no tengo que intervenir, yo tengo que llamar a la policía y que se encarguen ellos. Si una persona comete un delito tiene que pagarlo, aquí no vale política ni dañar la imagen de nadie. Se trata de una agresión que tiene que ser pagada”.