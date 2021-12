“¿Dos? Me encanta el sexo, pero para mí no es lo llamativo a lo mejor, para mí es más bonito estar en la cama abrazado a mi pareja disfrutando de ella, dándole besos… El sexo no es algo que para mí sea primordial”.

Angélica no parecía pensar igual: “Me he quedado un poquito flipada, deja los cariñitos para cuando tengamos 80, aprovecha ahora porque eso se va a acabar”. Y, así, en shock, no podía contenerse y le lanzaba una incómoda pregunta a su cita: “ Espera, ¿eres hetero? ”.

A Toño, que no vio venir la pregunta, no le sentó nada bien: “Me he quedado loco. ¿Qué ha sido por lo que le he dicho de que no sería todo el sexo? ¿Por eso me pregunta si soy hetero?”. Con el rictus cambiado, le respondía muy firme: “Sí, soy hetero, al 100%. Al 1000 por 10000”.