‘En el amor me ha ido fatal, es que tengo el radar estropeado. Me han puesto los cuernos la gran mayoría de veces; soy de dar libertad, pero parece ser que das el dedo y te cogen el brazo”, comenzaba explicando Miriam a Carlos Sobera al llegar al restaurante de ‘First Dates’.

Al escucharla, el presentador quiso saber qué busca en una pareja y lo que hizo Miriam le dejó totalmente descolocado: “Me he traído una lista con las cualidades que debe tener el hombre que quiero. Una lista con lo justo y necesario”. Sobera no daba crédito y no ocultó su sorpresa: “¡Perdónenme, pero esto es la Sábana Santa de Turín! Pero ¿qué es esto?”.