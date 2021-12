José Ángel y Marta destacan la importancia del sexo en una relación: “Nos lo vamos a pasar muy bien”

Pero sin duda hubo un tema que les terminó de unir: el sexo . José Ángel ya lo había dejado claro en su presentación, el sexo era algo fundamental en la pareja. “ Me encanta foll***. Es algo muy importante para mí ”, le decía él en plena cena.

“Es fundamental, me encanta… pude ir todo de pu*** madre en una relación, pero como eso no vaya bien, por ahí está la puerta”, aseguraba ella coincidiendo con su cita. “Veo una chica que me puede seguir el ritmo y que nos lo podemos pasar muy bien en la cama”, reflexionaba José Ángel. “Nos lo vamos a pasar muy bien”, destacaba ella.