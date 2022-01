El policía agredido por intermediar en una discusión de pareja: “Tuve miedo de que me pudieran atropellar”

“No hubo un detonante real. Al salir de la gasolinera y meterme en mi coche me dijo que qué me pasaba y a partir de ahí empezó a golpearme como vemos en las imágenes”, aclaraba el agente.

“Cuando vi que mi vida corría peligro dije que era policía , y e l chico continuó golpeándome y antes de marcharse me manifestó: ‘policía hijo de p***, te voy a matar”, contaba el policía agredido que confirmaba que no conoce de nada al agresor.

“Tuve miedo de que me pudieran atropellar. Me tuve que quitar porque me dejaron tirado en la trayectoria de su coche”, aseguraba.