El periodista que le hizo la entrevista a Menchu Álvarez del Valle, la abuela fallecida de la reina Letizia: “Hay cosas que no he publicado por respeto”

La entrevista póstuma de Menchu Álvarez del Valle , la abuela paterna de la reina Letizia que ha fallecido esta semana a los 93 años de edad , es la noticia del día. ‘Cuatro al día’ ha hablado con el periodista de 'OK Diario' que se la hizo y al que le hizo prometer que no la haría pública hasta el día en el que ella “estuviera en el cielo”, Alejandro Entrambasaguas y ha hecho una recopilación de las mejores frases de esta impactante entrevista.

“Si lo que ha dicho de Pablo Iglesias ha sido lo más comentado, no os imagináis lo que dijo sobre otras cuestiones que no voy a revelar. No voy a decir nada porque la condición para publicar esta entrevista, además de que ella ya hubiera fallecido, porque me dijo que lo hiciera con “respeto y con cariño” y eso es lo que he hecho”, ha concluido Alejandro.