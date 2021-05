La intención de Pablo Iglesias habría sido raparse, según Joaquín Prat: "Le frenaron"

Es la imagen del día: Pablo Iglesias se ha cortado su mítica coleta. Desde que entrase de lleno en la política, el que llegó a ser Vicepresidente del Gobierno convirtió ese estilo en un sello propio característico. Ahora, el ex secretario General de Unidas Podemos no solo ha dejado la política sino que ha empezado esta nueva etapa sorprendiendo con un cambio de 'look' radical.