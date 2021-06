Mónica Pont demandó a José Luis Moreno y consiguió cobrar: "Lo que él no quiere es ir a juicio"

Paga mal y tarde o no paga. Ese es el modus operandi de José Luis Moreno con los artistas con los que ha trabajado. Muchos famosos han revelado los problemas que han tenido con el productor a la hora de cobrar sus honorarios tras trabajar con él. Una de esas personas es Mónica Pont , la actriz apareció en la serie 'Esposados' en 2013, y ha explicado en 'Cuatro al día' que no la pagó. Eso sí le demandó, y al final consiguió cobrar.

La actriz ha contado que lo que hace José Luis Moreno siempre con sus trabajadores es "no pagar", ha asegurado, "se va a buscar cualquier excusa para no pagar", ha añadido. Trabajó para él en 'Esposados', y la experiencia fue muy buena, hasta le llamó la atención que fuera tan amable con ella. Pero cuando le pasaron la factura a contabilidad llegó el problema: no daba la cara, no contestaba a los emails...