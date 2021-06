La hermana de José Luis Moreno habla tras la detención del productor: "Ahora sí que se va a hacer millonario"

Parece que confía mucho en la inocencia de su hermano y asegura que todos aquellos que han hablado 'sin contrastar' van a tener que pagar: "Ahora sí que se va a hacer millonario de verdad (…) Lo que se ha dicho y no han probado ni contrastado, van a pagar”, decía Maritza.

Maritza Rodríguez aseguraba en exclusiva para ‘Todo es verdad’ que se ha enterado de la detención de su hermano esta misma mañana, a las 8:00: “No puedo hablar con él, no puedo hablar con su secretaria… No puedo hablar con nadie hasta que sepa de él, no sabemos nada más. Sé que en la tele han dicho que está en su casa todavía, están registrando para buscar dinero”, decía la hermana del productor.