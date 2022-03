Liu Sivaya, politóloga rusa en España, desvela el significado de la 'Z' que lucen los tanques rusos

Después de explicar cuál sería el significado de la famosa 'Z', Joaquín Prat le ha lanzado una nueva pregunta remontándose a su última conversación sobre los orígenes de la guerra : "¿No hubiese sido suficiente con el reconocimiento de estas repúblicas o un avance del ejército ruso en la región de Donbass y no una guerra total contra Ucrania ?".

Liu ha reconocido que si solo se tuviera en cuenta esa parte sí que bastaría con reconocer esos territorios, pero recuerda que hay un segundo motivo: "Tenemos una segunda parte, la no entrada de Ucrania en la OTAN ".

Alán Barroso tomaba entonces la palabra: "Podemos entender que a Rusia no le haga ningún tipo de gracia que al lado de su territorio haya un estado que entre a la Unión Europea. Pero yo entendería que lo tendría que hacer de alguna forma más diplomática o utilizando otros cauces. No puede imponer por la fuerza su criterio. Hay mil y una formas posibles de hacerlo", exponía.

"No sé por qué siempre terminamos hablando de la justificación. Nadie se esperaba esto y nadie entiende cómo ha terminado desembocando en un conflicto armado, se rechaza por parte de todo el mundo. Dicho esto, me consta que se han estado produciendo negociaciones durante muchos meses y años y no estaban llegando a ningún cauce", concluye la politóloga.