Así funciona un corredor humanitario: vivimos desde dentro el desalojo de un pueblo a las afueras de Kiev

A lo largo del camino, se ven forzados a realizar una parada. Se refugian bajo un puente mientras oyen varios disparos . No vuelven a ponerse en marcha hasta que no cesan. Y, de nuevo, colaboración para que nadie se quede atrás. Todo esto, a una temperatura no superior a los 2 grados durante el día e incluso bajo la nieve.

Cada día, siempre y que las condiciones lo permitan, Igor y sus compañeros acompañan a todos aquellos que salen en camino durante una parte del trayecto: "Ellos se van y no saben a dónde. Hay mucha gente que no puede andar, que camina con carretilla, gente que no ve... Hay gente que sale y no sabe dónde va a ir...".