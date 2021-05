Karina pide que se apueste por Eurovisión y cuenta una anécdota con el padre de Joaquín Prat: "Estuvimos bailando"

España consiguió el antepenúltimo puesto en Eurovisión

Karina pide que se vaya con "espíritu de competición" al festival

"Si seguimos así, así no vamos a ninguna parte. Ir por ir no puede ser. Hay que ir con espíritu de competición, no digo que vayamos a ganar, pero hay que ir con ese espíritu. No solamente por parte del interprete ni de los autores de las canciones, por parte de toda la delegación de Televisión Española, hay que apostar por lo nuestro, hay que apoyar lo nuestro", declara la cantante. Cree que "Blas Cantó es un cantante maravilloso, eso lo demostró con creces" aunque debería hacerse una mejor puesta en escena para sorprender al público.