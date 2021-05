Joaquín Prat, sobre la crisis migratoria de Ceuta y Melilla: "Es una tomadura de pelo del gobierno marroquí"

Este dato sorprende a Joaquín Prat, que no entiende qué se ha hecho con todo ese dinero: “¿Cómo frenas la emigración ilegal? Pues dando oportunidades en sus países de origen. ¿Trece mil millones de euros no es dar oportunidades al gobierno marroquí para que arregle las cosas con su población en materia de cooperación internacional y no los manden a que se jueguen la vida en la frontera?”, reflexiona en voz alta.