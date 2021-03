Joaquín Prat, sobre la vacunación de las Infantas: “Su decisión no es ética ni estética”

La familia del rey Felipe VI vuelve a estar en el foco de la noticia. En esta ocasión son l as Infantas, Cristina y Elena , quienes están siendo cuestionadas por haberse vacunado en Abu Dabi durante el viaje que realizaron para ver a su padre, el rey Emérito.

La infanta Elena ha emitido un comunicado asegurando que se vacunaron “porque se lo ofrecieron” y desde Casa Real han querido dejar claro que el Rey no es responsable de los actos de sus hermanas. Con esto, Joaquín no ha podido contenerse:

“La decisión de las Infantas no es ética ni estética. Obviamente no han cometido ningún delito, pero estando como está la cosa en el ámbito de la Familia Real y de la familia del rey, no parece lo más oportuno. Es una cuestión de ejemplaridad”.