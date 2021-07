Joaquín Prat estallaba en directo antes de hablar con la hija del propietario de la casa okupada: “Es que es la vivienda habitual de este señor de 85 años, no es ocupación, no es usurpación… es un delito de allanamiento de morada. Con lo cual, es que no hay que esperar a que actúe la justicia, tiene que entrar la policía, echarlos y llevárselos detenidos”.