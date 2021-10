Joaquín Prat recogía las imágenes visiblemente molesto con los políticos de nuestro país que no fueron capaces de saludarse durante la celebración: “Solo diré una cosa: lo que a mí me parece una catástrofe para la democracia es que nuestros representantes políticos no sean capaces de intercambiar unas palabras, unos saludos o una cierta cordialidad entre ellos en un día tan importante como el 12 de octubre”.