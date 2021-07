Tras repasar el vídeo que se ha hecho viral donde el tiktoker Naim Darrechi asegura que no usa preservativo en las relaciones sexuales y que, para justificarse, le dice a las chicas que es estéril, Joaquín Prat reaccionaba contundente en el plató de ‘CAD’:

“Si lo has hecho para captar la atención, desde luego la tienes, una atención para decirte que eres completamente estu***. Que uno se pone el preservativo no solo para no dejar embarazada a una chica, sino para evitar las enfermedades de trasmisión sexual”.