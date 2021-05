Joaquín Prat arremete contra Tomás Gimeno y advierte: "Aquí no se vuelve a hablar de 'padrazo"

En 'Cuatro al día', a Joaquín Prat se le partía el corazón con este caso. Por eso aprovechó para hacer una petición: "Voy a pedir que no se vuelva a mencionar la palabra 'padrazo' cuando estamos hablando de un individuo que se ha llevado a unas niñas pequeñas de uno y seis años privándolas de estar con su madre. Las niñas tienen derecho a estar con su madre y con su padre", denunciaba.

"Padre o madre solo puede haber dos opciones. O mal padre y mala madre; o mal padre y buena madre. Y punto. Esto de 'padrazo' pero le ha mandado un audio a la madre diciendo que no va a volver a verlas nunca más... eso no lo hace un 'padrazo'. Aquí no se vuelve a hablar de 'padrazo' en circunstancias", sentenciaba después Joaquín Prat sobre Tomás Gimeno.