Jesús Manuel Martín es un youtuber peculiar. Este cabrero de la Sierra de Gata, Cáceres, utiliza las redes sociales para reivindicar el sector primario. "Le enseño enseñar que no tengan complejos y que no somos analfabetos. Yo nunca he estudiado pero la vida te enseña muchas cosas. Lo que intento es que la España vaciada no esté tan vacía, hacen falta agricultores", asegura.