La unión de Don Benito y Villanueva de la Serena

¿Qué están haciendo dos alcaldes que en Extremadura que ha pillado a España con el paso cambiado? Cuando lo que se oye es separación, blindar competencias entre administraciones, etc. en Don Benito y Villanueva de la Serena , en Badajoz, hacen lo contrario: se quieren unir.

Sería la primera unión de municipios de estas dimensiones en España . Don Benito tiene 25 000 habitantes y Villanueva de la Serena 37 000 . Al unirse crearían la tercera ciudad más poblada de Extremadura tras Cáceres y Badajoz y la segunda en economía tras Badajoz . Al compartir reducen gasto en servicios comunes como administración, suministro, mejora de normativa , etc.

Ahora bien, si este tipo de ahorro funciona a nivel municipal, ¿por qué no es posible una mejora coordinación a nivel autonómico? Se lo preguntamos al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. En cualquier caso, el salto de población permitirá recabar ayudas directas del Estado, aspirar a mejores infraestructuras en comunicaciones como tren, universidad, etc. Todos los grupos políticos de los dos ayuntamientos desde Unidas Podemos a PP están a favor de la unión. Sin embargo, antes deben contar con la aprobación de los ciudadanos de ambos municipios en una votación que ya se lleva desarrollando estos días y que finaliza el próximo 20 de febrero. Si gana el sí con el 66% de votos comenzará el proceso de la unión que tardará 10 años y que dará lugar a una nueva ciudad de la que, de momento, no se sabe el nombre y se le buscará más adelante.