Las UCI no quieren oír hablar de ‘gripalización’

La sensación de relajamiento que transmiten algunos líderes no tiene nada que ver con lo que pasa aquí dentro, en una unidad de cuidados intensivos, donde se lucha cara a cara contra el virus. Braulio de la Calle Reviriego, jefe de sección uci del Hospital Universitario Gregorio Marañón en Madrid, señala que ahora las UCI “tienen mucha presión asistencial. La mitad de los ingresados en cuidados intensivos son pacientes covid. Eso es una barbaridad. Por tanto, no se puede considerar, ni mucho menos el covid-19 como una gripe, como cuando usan el término ‘gripalización’. Lo que aquí vemos no tiene nada que ver con eso. Es cierto que en los casos más graves de una gripe se producen muertos pero es en pacientes inmunodeprimidos, no en gente sana como sucede con el covid-19”. De hecho, el doctor nos describe el caso de un paciente que está en uno de los cubículos de las UCI. Un hombre de unos 40 años que no se vacunó y que ahora está crítico. Mientras al otro lado, a Lorenzo Rodríguez de 67 años que si se vacunó ya le han retirado los respiradores. La última semana han muerto 833 según datos del Ministerio de Sanidad.