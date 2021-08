A los Tartessos les ‘rodean’ en La Joya de Huelva

Por diferentes puntos de la ciudad de Huelva se levantan los cabezos , pequeñas colinas repartidas por la ciudad. Su importancia histórica se basa en la influencia de las personas que vivieron aquí hace unos tres mil años, ya que en las cercanías del cabezo llegaba el mar. Es decir, no se puede entender quienes eran sino no se percibe la altura de estas colinas .

Donde están las tumbas no se construye nada pero irá un parque por encima a la espera de que en un futuro se puedan exhibir adecuadamente sin miedo a la erosión. La asociación 'Huelva te mira' de la mano de Alicia de Navascués, arquitecta especialista en patrimonio, ha llevado el caso al juzgado contencioso-administrativo. Aparte cuentan con el apoyo de numerosas instituciones culturales como la Academia de Bellas Artes de San Fernando, creada en 1752, Federico Mayor Zaragoza (exdirector de la Unesco), etc. Clara Toscano, arqueóloga de la asociación “Urbanitas” de la Universidad de Huelva, resume así el problema: “lo que van a hacer es como si alrededor de la Alhambra de Granada construyen edificios”. A lo que añade Alicia “lo que van a hacer es amputar los cabezos”. Mientras, desde la Junta de Andalucía, la competente en temas de patrimonio, se nos insiste en que de momento el proyecto no tiene su aprobación definitiva. Aun así, el ayuntamiento defiende la construcción escudándose en los informes arqueológicos de la empresa Ánfora. Sus trabajos los contrató la junta de compensación de propietarios de la necrópolis, ya que la ley les obliga a ello. Básicamente, su arqueólogo, Diego González insiste en que el yacimiento de La Joya se va a conservar y la contaminación visual del yacimiento no se va a dar porque los bloques de viviendas se construirán donde en la acera de enfrente ya hay bloques construidos”. Así, entienden que el daño ya fue hecho. Sin embargo, como señala Clara: “si ya se hizo mal en el pasado no significa que se pueda empeorar”. El caso es que si ahora vemos mar de bloques entonces era uno de verdad que vio nacer una de las primeras civilizaciones de Europa.