Somos romanos

Son las ruinas de una ciudad romana cerca de Madrid que gracias al esfuerzo de conservación de su ayuntamiento se mantienen en pie para darnos cuenta de toda la influencia romana que nos rodea . No solamente en el pensamiento, sino también en la organización de las ciudades, con avances que tras la caída de Roma solo volverían a nuestras vidas en el S. XIX.

Crearon las obras públicas colectores de agua, calzadas, etc. Como señala Paco Álvarez la ciudad de Roma llegó a albergar a más de un millón de habitantes, hoy en España solo Madrid y Barcelona superan esa población. Cada punto del estudio de Álvarez nos llama la atención. Por ejemplo, la creación de un registro civil y la obligatoriedad de inscribir aquí a los recién nacidos se creo en tiempos de Marco Aurelio (emperador desde 161 al 180 después de Cristo).

Bien, pues en España no volvió a haberlo hasta 1871. Como estas muchísimas cosas más que condensa en su libro desde el nombre de los perros, como contar el tiempo, la familia, etc. o hasta los refranes. De hecho, es interesantísimo el capítulo de la cantidad de esas sabias sentencias que han pasado el paso del tiempo y que son, como no, romanos.