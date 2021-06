Podemos elige al sucesor de Pablo Iglesias: Ione Belarra, la candidata favorita entre los votantes

Barredo no tiene opciones, solo las tiene Ione Belarra que hoy no ha ido a la asamblea que, por cierto, por primera vez no se celebra en el recinto de Vistalegre sino en un teatro al aire libre en la localidad de Alcorcón. De Vistalegre 2014 a Alcorcón 2021. La cuarta asamblea ciudadana de Podemos ha reunido a apenas 500 personas entre el público.