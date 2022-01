La explosión de contagios por ómicron multiplica por siete las bajas laborales respecto a noviembre

Las bajas laborales se han multiplicado por siete estas Navidades tras la llegada de la variante ómicron del coronavirus. Negocios que no se pueden atender y deben cerrar. Ómicron se expande entre Policía, bomberos y sanitarios y pone en jaque otra vez la atención primaria y hospitales. Las bajas no ponen en jaque solo a la sanidad. Ha habido más de medio millón en diciembre y sectores en los que no es posible el teletrabajo, como el pequeño comercio o la restauración. Los empresarios piden que se agilicen los tramites para conseguir las bajas y, también, las altas.