Las agresiones sexuales con penetración aumentan un 30 por ciento con respecto a 2020

El balance del Ministerio del Interior desde enero pone los pelos de punta: l as agresiones sexuales con penetración han aumentado en un 30 por ciento con respecto a 2020, un 14 por ciento si comparamos con 2019 cuando no había pandemia ni confinamiento. El ministro, Fernando Grande-Marlaska da esta explicación: “Consecuencia de que ha habido una infradenuncia en estos delitos y ahora hay muchísima menos tolerancia a cualquier tipo de hecho delictivo”.

“La víctima puede que no quiera denunciar, pero sí que es verdad que los médicos dan cuenta siempre que es atendida y eso cuenta para las estadísticas”, apunta el inspector de la Policía Nacional José María Benido.

Pero, ¿qué hay detrás del comportamiento de esos depredadores sexuales? Una nueva masculinidad frustrada que no ha encontrado su sitio. “Hay hombres que no saben gestionar esa frustración por esa pérdida, que han sido educados en un modelo machista que ya no funciona y la única forma que saben de gestionar esa rabia es mediante la agresión al colectivo del género femenino”, señala Enric Soler, psicólogo relacional y tutor de Psicología de la UOC.