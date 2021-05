El perfil de las personas que acuden a estas reuniones

¿Cómo se accede a estas fiestas?

"Si sois unos cuantos hombres, me puedo llevar a unas amigas y nos montaremos la mayor fiesta del sexo que hayas visto" , este es un ejemplo de las invitaciones con las que se buscan más personas que se unan. Una reportera del programa ha podido hablar con una de las personas que las organiza, en el que asegura que tienen cabida las fiestas grupales y que no es necesaria ninguna medida contra el covid .

La discreción de estos locales privados

La compañera no ha tenido suerte cuando ha intentado entrar en algunos de estos locales, pero tienen el objetivo de pasar desapercibidos manteniendo una gran discreción. Pero si ha podido verificar que este tipo de prácticas existen, en el que pueden darse encuentros de todo tipo, que más del 90% no utiliza protección y que se están llevando a cabo en medio de una pandemia mundial. Aunque este no sería el problema, la otra gran preocupación es el aumento de las enfermedades de trasmisión sexual.